Торжественный приём для ветеранов отраслей

Михаил Порядин поздравил от имени Главы Республики Коми ветеранов труда и заслуженных работников региона.

Торжественный приём для ветеранов производства, отраслей экономики и социальной сферы, общественно-политической деятельности состоялся сегодня, 26 декабря.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми – Руководитель Администрации Главы Республики Коми Михаил Порядин поблагодарил почётных гостей за профессионализм, трудолюбие, самоотдачу, патриотизм и любовь к родному краю.

http://rkomi.ru/news/81053/