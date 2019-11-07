Заседание Правительства Республики Коми от 06 11 2019

Дефекты, допущенные при строительстве многоквартирных домов по программам переселения из аварийного жилья, должны быть устранены.

Эту тему обсудили 6 ноября на заседании Правительства Республики Коми. Его провёл глава региона Сергей Гапликов.

Какие меры принимаются по устранению строительных недоделок, рассказал руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев.

Всего с 2015 по 2019 год в реестр Фонда содействия реформированию ЖКХ было включено 130 обращений по 99 многоквартирным домам, построенным на территории республики в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

http://rkomi.ru/news/79809/