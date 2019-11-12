Рабочая встреча с председателем Коми республиканского Совета ветеранов Людмилой Жуковой
По поручению Сергея Гапликова ветеранам Коми помогут отремонтировать жильё.
Глава республики поддержал инициативу лидера ветеранского движения Людмилы Жуковой. Она попросила оказать финансовую помощь участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в ремонте жилых помещений.
По словам Людмилы Жуковой, потребность в оказании соответствующей поддержки выявил мониторинг, проведённый в городах и районах республики среди ветеранов Великой Отечественной войны.
Как отметил вице-премьер Правительства Республики Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин, подобная практика в регионе уже была. При финансовой поддержке республики было отремонтировано около 750 квартир. Размер помощи тогда составлял 50 тысяч рублей – на текущий ремонт, 100 тысяч рублей – на капитальный.
Глава Республики Коми поддержал инициативу Людмилы Жуковой, предложив увеличить размер финансовой помощи.
http://rkomi.ru/news/79940/
http://rkomi.ru/news/79941/