Заседание Призывной комиссии Республики Коми

Около 2 тысяч жителей Коми призовут на военную службу в этом году.

1 ноября в республике стартовала осенняя призывная кампания. Вопросы её организации и проведения рассмотрели сегодня, 5 ноября, на заседании Призывной комиссии Республики Коми. Заседание провёл глава региона Сергей Гапликов.

С докладом выступил Военный комиссар Республики Коми Дмитрий Федин. По его словам, установленное задание распределено и доведено до руководителей администраций муниципальных образований.

На укомплектование воинских частей Министерства обороны спланировано направить 93% военнослужащих и 7% на укомплектование воинских частей Национальной гвардии России. Отправки в войска будут осуществляться железнодорожным и авиационным транспортом.

Знания и навыки призывников Республики Коми учитываются при назначении на должности в войсках. Наиболее талантливые ребята могут служить в научных, научно-производственных ротах, применяя полученные знания и навыки на практике.

http://rkomi.ru/news/79750/