Рабочая встреча с Ольгой Савастьяновой

Встреча состоялась сегодня, 27 ноября. Глава Республики Коми обсудил с Председателем Комитета по контролю и Регламенту Государственной Думы Российской Федерации вопросы межбюджетных отношений между федеральным центром и субъектами Российской Федерации.

Сергей Гапликов и Ольга Савастьянова отметили необходимость внесения в законодательство изменений, которые будут учитывать при распределении федеральных дотаций и субсидий экономические особенности северных регионов страны.