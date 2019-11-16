Совещание по вопросам градостроительной деятельности

Сергей Гапликов провёл рабочее совещание по вопросам регулирования правоотношений в сфере строительства и градостроительной деятельности.

Совещание прошло сегодня, 16 ноября. В нём приняли участие министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Андрей Крикуненко и министр экономики региона Константин Плехов.

Накануне в Москве глава региона провёл рабочую встречу с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым, на которой были рассмотрены вопросы участия федерального учреждения в активизации процессов строительства на территории Республики Коми.

На сегодняшнем совещании Сергей Гапликов обозначил ряд первоначальных задач по совершенствованию регулирования правоотношений в сфере строительства и градостроительной деятельности, ценообразования и сметного нормирования на территории региона.

http://rkomi.ru/news/80016/