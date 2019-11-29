Картина дня: Новости Республики Коми за 29 ноября

🌍 Картина дня:

✏ Что изменится в жизни россиян с 1 декабря — https://komiinform.ru/news/189567

✏ В Корткеросском районе появятся три новых автомобиля скорой помощи — https://komiinform.ru/news/189528

✏ Житель Сыктывкара занимал у знакомых крупные суммы и не возвращал — https://komiinform.ru/news/189574

✏ Госслужащих и депутатов Коми предлагают лишить пенсии за выслугу лет, если они нарушили закон — https://komiinform.ru/news/189577

✏ Бюджет 2020: заработную плату бюджетников Коми проиндексируют с опережением — https://komiinform.ru/news/189581

✏ Вуктыл готовится к празднованию Нового года — https://komiinform.ru/news/189565

✏ Как в Сыктывкаре добывают стройматериал для новогодних городков — https://komiinform.ru/news/189590

✏ Флаг Коми побывал на международной космической станции — https://komiinform.ru/news/189594

✏ В Сыктывкаре 24 тысячи школьников изучают коми язык — https://komiinform.ru/news/189615

✏ Выходные в Коми будут аномально теплыми — https://komiinform.ru/news/189560

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