Картина дня: Новости Республики Коми за 29 ноября
🌍 Картина дня:
✏ Что изменится в жизни россиян с 1 декабря — https://komiinform.ru/news/189567
✏ В Корткеросском районе появятся три новых автомобиля скорой помощи — https://komiinform.ru/news/189528
✏ Житель Сыктывкара занимал у знакомых крупные суммы и не возвращал — https://komiinform.ru/news/189574
✏ Госслужащих и депутатов Коми предлагают лишить пенсии за выслугу лет, если они нарушили закон — https://komiinform.ru/news/189577
✏ Бюджет 2020: заработную плату бюджетников Коми проиндексируют с опережением — https://komiinform.ru/news/189581
✏ Вуктыл готовится к празднованию Нового года — https://komiinform.ru/news/189565
✏ Как в Сыктывкаре добывают стройматериал для новогодних городков — https://komiinform.ru/news/189590
✏ Флаг Коми побывал на международной космической станции — https://komiinform.ru/news/189594
✏ В Сыктывкаре 24 тысячи школьников изучают коми язык — https://komiinform.ru/news/189615
✏ Выходные в Коми будут аномально теплыми — https://komiinform.ru/news/189560
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