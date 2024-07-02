2. Откровения наркозависимой: “Соль сожрала мне мозг, приходилось вспоминать слова”





Постоялица реабилитационного центра в проекте МВД по Коми "Путь на дно" рассказала, как употребление наркотиков разрушило ее жизнь.

По ее словам, употреблять соль она в 2017 году. Тогда ей было 27 лет, воспитывала двоих детей, работала водителем в такси. С наркотиками познакомилась, когда начала возить клиентов на закладки.

"Когда я начала употреблять, мне говорили, что это очень легкий наркотик и по нему нет статистики смертности. Но смертность есть. Соль сначала уничтожает личность, потом здоровье и, самое главное, уничтожает мозг. Два предложения я могла составлять секунд 30. Над каждым словом приходилось думать, сидела, вспоминала слова. Соли мне съели мозг. Когда я употребляла, я якобы уезжала на заработки. Мы жили в машине без воды и еды, ели эту соль. Так я начала скатываться на дно. Папа заживо меня похоронил, можно сказать, оплакивал меня. Раньше я виделась с родителями до каждый день, а с солью пропадала на месяц. Родители намучались… Дети выросли без матери. Сейчас у сына и дочери выпускные, я не смогла быть рядом с ними. Я потеряла третьего ребенка, он у меня прожил 19 дней", – рассказала женщина.

МВД по Республике Коми призывает всех распространить эти видеоролики среди своих друзей и знакомых, чтобы показать людям обратную сторону наркотической зависимости, о которой большинство даже не подозревает.

https://komiinform.ru/news/267572