Комиинформ

2. Откровения наркозависимой: “Соль сожрала мне мозг, приходилось вспоминать слова”

ОтКомиинформ

Июл 6, 2024


Постоялица реабилитационного центра в проекте МВД по Коми "Путь на дно" рассказала, как употребление наркотиков разрушило ее жизнь.

По ее словам, употреблять соль она в 2017 году. Тогда ей было 27 лет, воспитывала двоих детей, работала водителем в такси. С наркотиками познакомилась, когда начала возить клиентов на закладки.

"Когда я начала употреблять, мне говорили, что это очень легкий наркотик и по нему нет статистики смертности. Но смертность есть. Соль сначала уничтожает личность, потом здоровье и, самое главное, уничтожает мозг. Два предложения я могла составлять секунд 30. Над каждым словом приходилось думать, сидела, вспоминала слова. Соли мне съели мозг. Когда я употребляла, я якобы уезжала на заработки. Мы жили в машине без воды и еды, ели эту соль. Так я начала скатываться на дно. Папа заживо меня похоронил, можно сказать, оплакивал меня. Раньше я виделась с родителями до каждый день, а с солью пропадала на месяц. Родители намучались… Дети выросли без матери. Сейчас у сына и дочери выпускные, я не смогла быть рядом с ними. Я потеряла третьего ребенка, он у меня прожил 19 дней", – рассказала женщина.

МВД по Республике Коми призывает всех распространить эти видеоролики среди своих друзей и знакомых, чтобы показать людям обратную сторону наркотической зависимости, о которой большинство даже не подозревает.

https://komiinform.ru/news/267572

От Комиинформ

Похожая запись

Комиинформ

1. Откровения наркозависимого: “Выпадали волосы и зубы”

Июл 6, 2024 Комиинформ
Комиинформ

ПУТЬ НА ДНО

Июн 24, 2024 Комиинформ
Комиинформ

Выбери свой путь! Приходи служить в полицию

Июн 17, 2024 Комиинформ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

You missed

Комиинформ

2. Откровения наркозависимой: “Соль сожрала мне мозг, приходилось вспоминать слова”

Июл 6, 2024 Комиинформ 0 Comments
Комиинформ

1. Откровения наркозависимого: “Выпадали волосы и зубы”

Июл 6, 2024 Комиинформ 0 Comments
Здоров 11

🎙Разговор с доктором: актуальность травм в летний период

Июл 6, 2024 Министерство спорта 0 Comments
Юрган

Чем был наполнен рабочий график руководителя Коми на этой неделе

Июл 5, 2024 Юрган 0 Comments