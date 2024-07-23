Осторожно, мошенники: “Ваш родственник попал в беду, нужна крупная сумма денег”





Пожилые люди – самая легкая добыча мошенников, поскольку это поколение привыкло доверять всем, кто представляется официальным лицом.

Злоумышленники играют на человеческих чувствах и эмоциях, не дают времени обдумать ситуацию и проверить ее достоверность.

Типичное начало разговора мошенника с жертвой:

"Здравствуйте, вас беспокоит сотрудник полиции. Ваша дочь стала виновницей аварии, возбуждено уголовное дело. Чтобы прекратить уголовное преследование, необходимо заплатить 300 тысяч рублей. К вам приедет курьер, передайте ему деньги".

Испугавшись за родственника, пожилые люди соглашаются на все условия, лишь бы помочь родным, которые оказались в беде, и передают деньги лично в руки курьеру.

МВД по Коми предупреждают: курьеры, которые забирают деньги, становятся соучастниками преступления.

Полиция призывает: если вам звонят с незнакомого номера и сообщают, что ваши близкие попали в беду и для того, чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег, прервите разговор и позвоните родственникам, чтобы убедиться в полученной информации.

Если вы стали жертвой мошенников или подозреваете, что против вас планируются противоправные действия, незамедлительно обратитесь в полицию.

https://komiinform.ru/news/268421