Видеоселекторное совещание с руководителями регионов СЗФО по подготовке к отопительному периоду

Отопительный сезон в Республике Коми проходит в штатном режиме.

Об этом Глава Республики Коми Сергей Гапликов проинформировал полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана в ходе видеоселекторного совещания с руководителями регионов СЗФО.

Отопительный период начат на всей территории республики без срывов и в установленные сроки.

В соответствии с Комплексным планом мероприятий к работе в осенне-зимний период подготовлены все котельные коммунального назначения, объекты жилищного фонда, все тепловые, водопроводные и канализационные сети.

Заменено 120% ветхих тепловых сетей от планового показателя, 109% ветхих водопроводных сетей, 100% ветхих канализационных сетей.

Объекты энергетического и газового комплексов к работе в зимних условиях готовы в полном объёме.

http://rkomi.ru/news/79495/