Рабочая встреча с исполнительным директором Группы Mondi Петером Освальдом

Сельские районы Коми получили поддержку в рамках соцпартнёрства с Mondi.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с исполнительным директором Группы Mondi Петером Освальдом, исполнительным директором бизнес-сегмента Mondi UFP (Высококачественные немелованные бумаги) Петером Оризихом и генеральным директором Монди СЛПК Клаусом Пеллером.

Участники встречи обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества между Правительством Республики Коми и Монди СЛПК, участия компании в развитии региона и реализации приоритетного инвестиционного проекта «Горизонт».

http://rkomi.ru/news/79436/