Организационный комитет по подготовке к Чемпионату мира по бенди среди мужских команд в 2021 году
Коми готовится к проведению Чемпионата мира по бенди среди мужских команд в 2021 году.
Сегодня, 31 октября, в Сыктывкаре состоялось первое заседание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения спортивного события международного уровня. Заседание по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова провёл первый вице-премьер регионального Правительства Михаил Порядин.
http://rkomi.ru/news/79690/