Организационный комитет по подготовке к Чемпионату мира по бенди среди мужских команд в 2021 году

Коми готовится к проведению Чемпионата мира по бенди среди мужских команд в 2021 году.

Сегодня, 31 октября, в Сыктывкаре состоялось первое заседание организационного комитета по вопросам подготовки и проведения спортивного события международного уровня. Заседание по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова провёл первый вице-премьер регионального Правительства Михаил Порядин.

http://rkomi.ru/news/79690/