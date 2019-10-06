65-летие со дня образования Инты
Интинцы обсудили с Сергеем Гапликовым предложения по развитию города.
егодня в ходе рабочей поездки в Инту Глава Республики Коми встретился с активными жителями города, общественниками, с которыми обсудил вопросы дальнейшего развития Инты.
В настоящий момент по поручению Президента России Владимира Путина разрабатывается план развития городских округов «Инта» и «Воркута». В документе будут определены перспективы отраслевых направлений развития двух моногородов, а также финансовое обеспечение мероприятий этого плана.
http://rkomi.ru/news/79017/
http://rkomi.ru/news/79018/