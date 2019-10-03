Детские сады должны быть доступны для всех малышей Республики Коми.

Такую задачу поставил Глава Республики Коми Сергей Гапликов перед региональным Правительством на сегодняшнем заседании, в ходе которого были подведены промежуточные итоги реализации национального проекта «Демография».

В Коми все дети в возрасте от 3 до 7 лет имеют возможность посещать дошкольные учреждения. В возрасте до трёх лет местами в детских садах обеспечено 91,71 %, что выше средних показателей по Северо-Западному федеральному округу (86,19%) и по стране (81,57%) в целом.

100-процентный охват дошкольным образованием детей ясельного возраста обеспечен в 16 муниципалитетах республики. В Сыктывкаре, Сыктывдинском, Корткеросском и Усть-Куломском районы эта работа ещё ведётся.

http://rkomi.ru/news/78990/