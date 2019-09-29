РЫБАЛКА С ВЛАДОМ Часть 2 ОКУНЬ НА БАЛАНСИР И НА УДОЧКУ ОСЕННИЙ КЛЁВ

Праздник продолжается. Несмотря на первый снег и жуткий холод, поклёвки окуня на Печоре продолжают радовать. Волшебный клёв в конце сентября — это ОЧЕНЬ КРУТО !!! Канал Михаила Божко : https://www.youtube.com/channel/UCGg46ZsNi7E0RovXJp1xr7w Канал Сергея Божко : https://www.youtube.com/channel/UCaGESOw11my-PdNkuMpSMzw На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!