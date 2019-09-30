ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ ЕСТЬ НАЛИМ ОКУНЁВЫЙ КЛОНДАЙК РЫБАЛКА С МАЗАЕМ Часть 1

Заканчивается сентябрь, но окунь не перестаёт клевать. Так же порадовали и продольники, Печорский налим, а так же и язи пополнили улов. На этот раз рыбачил с другом Александром Мазаем, блогером-муховязом из соседнего района. Вот ссылка на его канал : https://www.youtube.com/channel/UC6pPMkjjTV69zAEjWqzL2FQ На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!