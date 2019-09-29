РЫБАЛКА С ВЛАДОМ Часть 3 ЗАВЕРШЕНИЕ ДО СВИДАНИЯ , СКАЛЯП

Вот и закончилась ещё одна сказочная рыбалка в окрестностях старинной коми деревни. Три дня пролетели, как три часа. Мы говорим этой деревне ДО СВИДАНИЯ. И через три дня мы сюда вернёмся , но уже в другом составе. Нас впереди ждёт РЫБАЛКА С МАЗАЕМ !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!