Рабочая встреча с главным инспектором ФСИН России Владимиром Казанцевым

Правительство республики окажет поддержку УФСИН России по Коми в реализации мер по снижению рецидивной преступности.

Глава региона Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с главным инспектором уголовно-исполнительной системы ФСИН России Владимиром Казанцевым и временно исполняющим обязанности начальника УФСИН России по Республике Коми Александром Ворониным. Участие в рабочей встрече принял также исполняющий обязанности министра юстиции Республики Коми Алексей Осташов.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия Правительства Республики Коми с территориальным органом уголовно-исполнительной системы России. Результатом совместной работы можно считать незначительное снижение числа лиц, совершивших преступления повторно. Положительная динамика зарегистрирована в Республике Коми в 2018 году.

http://rkomi.ru/news/77976/