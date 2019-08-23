Реконструкция железнодорожного вокзала в Сосногорске

Сергей Гапликов ознакомился с ходом реконструкции железнодорожного вокзала в Сосногорске.

Уже завершены строительство нового здания и внутренняя отделка. Для запуска объекта в эксплуатацию необходимо обустроить канализацию и ливневые стоки, а также привокзальную площадь.

В ходе рабочей поездки в Сосногорский район, которая состоялась 20 августа, Глава Республики Коми посетил строящийся вокзал. По итогам осмотра Сергей Гапликов поручил провести совместное совещание, в ходе которого представители Северной железной дороги и Правительства региона обсудят вопросы реализации соглашения, инвестиционных проектов ОАО «РЖД» на территории Республики Коми, а также вопросы развития грузовых и пассажирских перевозок в регионе.

http://rkomi.ru/news/77956/