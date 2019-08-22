Тепличный комплекс «Сосногорский»

В Коми построили теплицы, в которых овощи будут расти круглый год.

Сегодня, 20 августа, состоялось торжественное мероприятие по завершению строительства тепличного комплекса «Сосногорский». Новое агропредприятие посетил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Стоимость проекта составляет 3,6 млрд рублей. В проект вложены собственные средства инвестора и заемные. Общая площадь тепличного комплекса — 12,6 га.

ТК «Сосногорский» будет круглогодично обеспечивать население Республики Коми и других регионов экологически чистой овощной продукцией. Будет создано не менее 250 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

http://rkomi.ru/news/77933/