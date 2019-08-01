КОРОТКАЯ РЫБАЛКА ПРОВЕРКА ДОНБАССКИХ ПРИМАНОК

Домашние дела и дожди не дают выехать на полноценную рыбалку, но мы всё таки урвали на закате дня немного времени, чтоб испытать приманки,которые мне прислал Сергей Божко из Донбасса. Испытания прошли успешно ! Блесна Атом, которая хорошо ловит на южных водоёмах, хорошо показала себя и на реке Печора. Очень скоро, а вернее уже сегодня будут испытаны и другие приманки с Донбасса. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!