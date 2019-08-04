ГРИБНАЯ РЫБАЛКА СОБИРАЕМ БЕЛЫЙ ГРИБ РЫБАЦКАЯ ИЗБА

Приехали в гости друзья. Поехали на рыбалку. Но резкий скачок воды, из за проливных дождей, которые сей год в нашей республике не прекращаются, испортил нам всю рыбалку. Рыба не клевала, несмотря на все наши усилия. Перепробовав весь арсенал снастей, которых у нас было огромное множество, мы решились на тихую охоту. И не зря ! Меньше часа потребовалось, чтоб наполнить ведро красивыми боровиками ! Вкусный ужин в старинной деревне обеспечен ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!