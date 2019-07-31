ГРИШЕСТАВ 2019 КОНКУРС КОСАРЕЙ

Несмотря на проливной дождь, который поливал весь день, праздник состоялся. Предлагаю вашему вниманию основную часть праздника — это Конкурс косарей. Ведь благодаря ему этот праздник называется Арт — фестиваль СЕНО. На этом празднике, который проводится в деревне Гришестав возле кристально чистой речки Сойва сено везде и всюду. Посмотреть Арт объекты из сена и вообще сам праздник с высоты птичьего полёта, можно посмотреть здесь : https://www.youtube.com/watch?v=n3Ir-31I5KU На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!