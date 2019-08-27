27.07.19 ПРОГУЛКА ПО ОТЦОВСКОМУ ПУТИКУ

Второй день без дождя,трава и кусты подсохли, а это значит можно прогуляться по лесу. На этот раз решили пройти с Туманом по отцовскому путику, а заодно проверить наличие грибов,ягод, и дичи. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!