11.08.19 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ СЕСТРА ГРИБЫ ПОД ДОЖДЁМ

Поздравляю с юбилеем свою старшую сестру. Нашёл грибы недалеко от дома, которые вдохновили меня,несмотря на проливной дождь, сходить в лес за грибами. И не зря. Грибы пошли, и довольно неплохо. А ещё я вам покажу, как картошка разных сортов реагирует на бесконечные дожди в нашем регионе. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!