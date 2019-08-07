07.08.19 Часть 2 ЛОВИМ ОКУНЯ ВСТРЕЧА С ДРУЗЬЯМИ ПРИВЕТЫ

После сбора ягод ловлю окуня на Печоре. Подъехали друзья, Ромка с Игорем, которые тоже кидают спиннинг, и уже неплохо поймали. Душевно, под свежую уху, отметили эту встречу. Передали приветы. И вообще, отлично провели время на закате этого прекрасного дня… На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!