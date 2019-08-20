ВСЕ УЕХАЛИ, Я ОСТАЛСЯ ОДИН ЖИЗНЬ В ДЕРЕВНЕ ПОРА НА РЫБАЛКУ РАЗВЕДКА БОЕМ

Наконец то и в наши края пришло лето. Три дня без дождя и два дня тепла. Но вместе с хорошей погодой пришли и деревенские хлопоты, которые собрались в кучу из за непогоды. Ну вот наконец то основные дела сделаны и можно ехать на рыбалку. Тем более в деревне я остался один, и веселить меня теперь будут река и тайга. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!