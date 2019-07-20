ВСТРЕЧА ДВУХ КАНАЛОВ Часть 5 РАЙСКИЙ УГОЛОК ЯЗЬ НА УДОЧКУ

В день выезда наконец то выглянуло солнышко и погода напомнила, что на календаре середина лета. Рыба на искусственные приманки клевала слабо, но под конец попали под отличный клёв язя на поплавочную удочку. Домой возвращались с хорошим уловом и с прекрасным настроением. Два дня, проведённые в райском уголке дали нам огромный заряд энергии от эмоций, полученных от общения с нетронутой природой, красотой русского Севера, с рекой Печора.Ну а кроме улова с собой мы везли кадры, запечатлённые на цифровых носителях. С которыми с радостью делимся с вами ! Приятного просмотра !!! И БЕРЕГИТЕ ПРИРОДУ !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!