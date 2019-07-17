17.07.2019. С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ , КОМИ РЫБАК

Пока жарится шашлычок, решили выехать на реку, поставить продольники для дальнейшей рыбалки. Ну и после , получение подарков, и коротко о гулянке. Ютуб канал Сергея Божко : https://www.youtube.com/channel/UCaGESOw11my-PdNkuMpSMzw Ютуб канал Михаила Божко : https://www.youtube.com/channel/UCGg46ZsNi7E0RovXJp1xr7w На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!