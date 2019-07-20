20.07.19 КОРОТКАЯ ГРИБАЛКА

20 июля. Первый день за всё лето без дождя. Уже под вечер решили проверить грибные места.После такого небесного водопада грибов должно быть больше,чем деревьев в лесу. На самом же деле всё было намного скромнее. И всё же без жарёхи мы не остались, а вечерком ещё успели и на Печору выехать. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!