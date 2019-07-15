Строительство детского сада-яслей на 120 мест в селе Усть-Цильма

Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства детского сада-яслей на 120 мест в селе Усть-Цильма.

Объект готов на 80%, сейчас ведутся внутренние работы. Глава Республики Коми осмотрел помещения детского сада, пообщался с представителями подрядной организации.

Напомним, из-за срыва подрядчиком сроков выполнения работ муниципальный контракт с ООО «МИРЭКС» расторгнут с 15 мая 2017 года. В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «ЛУКОЙЛ» с руководством компании была достигнута договорённость о финансировании незавершённых строительных работ на объекте.

http://rkomi.ru/news/77240/