Объекты социально-культурной сферы Усть-Цилемского района

В деревне Карпушевка Усть-Цилемского района откроется новый социокультурный центр.

Сегодня, 11 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов совместно с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», представителем президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и НАО Александром Голованевым проинспектировали ход строительства объекта.

Проект реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Общий объём финансирования строительных работ, оснащения мебелью и оборудованием – 38,5 млн рублей. Объект будет введён в эксплуатацию в ближайшие месяцы. Сейчас завершаются работы по внутренней отделке и благоустройству прилегающей территории.

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