РЫБАЛКА С СОСЕДЯМИ Часть 1

Приехали соседи на пару дней. С большим желанием съездить на рыбалку. И мы, переждав ливень, выехали на вечернюю . Ну а что из этого получилось, вы увидите,посмотрев этот ролик. Так же вы можете посмотреть все ролики,опубликованные ранее : Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!