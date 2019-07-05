РЫБАЛКА С СОСЕДЯМИ Часть 2

Хороший клёв окушков, первая щука в этом сезоне, досадный сход щуки из за некачественной фидерной оснастки. Всё это вы увидите во второй части РЫБАЛКИ С СОСЕДЯМИ. Так же вы можете посмотреть множество других роликов про рыбалку и охоту в Республике Коми .

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!