1 ИЮЛЯ РЫБАЛКА НА ЧАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ДОЧКА

Несмотря на предпраздничные хлопоты, связанные с Днём рождения у дочки и проливной дождь, который поливал с четырёх часов утра, всё таки выкроил часок, чтоб половить хариуса. И это получилось. Даже выезжать никуда не пришлось. Всё происходило рядом с домом. Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!