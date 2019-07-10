Рабочая встреча с руководителем благотворительного фонда «Сила добра» Татьяной Козловой

Руководитель благотворительного фонда «Сила добра» Татьяна Козлова назначена исполняющим обязанности Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Коми.

Нелли Струтинская, которая работала детским омбудсменом с 2011 года, освобождена от исполнения обязанностей Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми. Соответствующие распоряжения подписал сегодня, 10 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Ранее глава региона провёл рабочую встречу с руководителем благотворительного фонда Сила добра» Татьяной Козловой, в ходе которой поблагодарил её за помощь семьям с тяжелобольными детьми, общественную работу и предложил должность исполняющего обязанности Уполномоченного по правам ребёнка в Республике Коми.

http://rkomi.ru/news/77218/