Рабочая встреча с министром финансов Республики Коми Галиной Рубцовой

Галина Рубцова назначена на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра финансов Республики Коми.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 10 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Накануне руководитель региона провёл рабочую встречу с Галиной Рубцовой, в ходе которой министр финансов отчиталась о результатах работы по укреплению финансовой стабильности регионального бюджета.

http://rkomi.ru/news/77215/