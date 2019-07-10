Рабочая встреча с министром финансов Республики Коми Галиной Рубцовой
Галина Рубцова назначена на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра финансов Республики Коми.
Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 10 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов.
Накануне руководитель региона провёл рабочую встречу с Галиной Рубцовой, в ходе которой министр финансов отчиталась о результатах работы по укреплению финансовой стабильности регионального бюджета.
http://rkomi.ru/news/77215/