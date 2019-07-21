Посещение производственных объектов по глубокой переработки древесины в Прилузском районе

В Прилузье реализован инвестиционный проект по глубокой переработке древесины с созданием биоэнергетических установок.

Сегодня, 20 июля, Глава Республики Коми Сергей Гапликов находится с рабочей поездкой в Прилузском районе. Программа визита началась с посещения пеллетного завода ООО «Лузалес», где руководитель региона осмотрел производственный цех, а также жилой городок, который строится для работников предприятия.

Завод построен в рамках второго инвестиционного проекта — «Строительство объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО «Лузалес» по глубокой переработке древесины, с созданием биоэнергетических установок», который приказом Министерства промышленности и торговли России включён в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Срок реализации – до 2023 года, общий объём инвестиций – 882 миллиона рублей.

Линия по производству пеллет из опилок установлена в 2017 году на базе посёлка Кыддзявидзь. Её мощность – до 32 тысяч тонн биотоплива в год, объём инвестиций по установке линии составил 105 млн рублей. Линия позволяет утилизировать более 100 тысяч кубометров древесных отходов ежегодно.

В начале июня 2019 года в Кыддзявидзе был запущен второй пресс-гранулятор, что позволило предприятию вдвое нарастить объёмы производства.

Качество пеллет подтверждается сертификатами En+ и SBP. Большая часть готовой продукции в биг-бэгах поставляется в Китай и страны Евросоюза, и пользуется высоким спросом.

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