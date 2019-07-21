90-летие Прилузского района

Сергей Гапликов поздравил жителей Прилузья с 90-летием района.

Сегодня, 20 июля, Глава Республики Коми находится с рабочей поездкой в Прилузском районе. В селе Объячево руководитель региона принял участие в торжественном собрании «Мой край подарен мне судьбой», посвящённом юбилею муниципалитета. В качестве подарка Сергей Гапликов вручил сертификат на благоустройство района, поблагодарил жителей за активный вклад в развитие родной земли и пожелал Прилузью процветания.

http://rkomi.ru/news/77379/