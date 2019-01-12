В Год театра – новая постановка

2019 год объявлен в России Годом театра. Несмотря на то, что новый год только начался, жители Вуктыла и гости города уже успели увидеть премьеру театральной постановки «Лежачего не бьют».

7 января на сцене клубно-спортивного комплекса перед зрителями развернулось действие комедии, подготовленной Людмилой Роман (автор сценария и постановки) и участниками Центра национальных культур и театра народных традиций. Эта дружная и творческая команда хорошо знакома вуктыльцам по предыдущим постановкам «Три кума», «Рыбка» и «Легенда большого камня». Как и первые три работы, комедия «Лежачего не бьют» была тепло принята зрителями.