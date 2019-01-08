Светлый праздник Рождества

Рождество Христово — один из главных православных господских двунадесятых праздников, по значимости считается вторым после Пасхи. Этот праздник установлен в воспоминание Рождества Исуса Христа от Пресвятой Девы Марии в Вифлееме Иудейском и отмечается всегда в один и тот же день — 7 января (25 декабря по старому стилю).

Службу в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы провёл отец Роман, благочинный Вуктыльского церковного округа, настоятель Храма. На праздник Рождества Христова в ночь события служится всенощное бдение, часы и божественная литургия Иоанна Златоуста. Всенощное бдение начинается последованием повечерья. По окончании вечерни отец Роман возгласил поздравительное слово патриарха Московского Кирилла с Рождеством Христовым, а после первого часа (краткое богослужение, состоящее из чтения трех псалмов и некоторых молитв), православные жители города, пришедшие в храм совершили Крестный ход. Так в Вуктыле закончилось праздничное всенощное бдение. Далее прошли последование третьего и шестого часа и божественная литургия. По окончании которой некоторые православные христиане последовали таинству причастия.