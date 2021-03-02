Ситуация с теплоснабжением в Вуктыле под контролем

2 марта в рамках рабочей поездки в администрации городского округа «Вуктыл» состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону и сложившейся ситуации в городе под председательством Владимира Уйба, Главы Республики Коми, с участием Андрея Бурлакова, помощника полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе, Александра Бебенина, начальника контрольного департамента аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО, Михаила Тырина, главного Федерального инспектора по Республике Коми, Игоря Кузьмичева, министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, Александра Гайворонского, генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта», депутата Государственного Совета Республики Коми, и других приглашенных лиц.