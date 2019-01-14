Поздравление с наступающим Старым Новым годом участницы проекта «Мечтай со мной» Марины Лобановой

Сергей Гапликов поздравил с наступающим Старым Новым годом Марину Лобанову из села Корткерос.

В преддверии праздника Глава Республики Коми навестил юную участницу проекта «Мечтай со мной», загадавшую поездку на Кремлёвскую ёлку. Желание Марины было исполнено – 5 января девочка вместе с мамой и младшей сестрой побывали в новогодней Москве.

Марина поделилась незабываемыми впечатлениями: «Очень понравилась ёлка! Такая большая и светилась вся! А ещё было интересное представление «Тайна планеты Земля». Мы погуляли на Красной площади возле Кремля. Там всё украшено и очень красиво. Сделали много фотографий».

Родители девочки поблагодарили за помощь в исполнении её заветного желания.

«Спасибо огромное за исполнение мечты моего ребёнка. От всей семьи желаем крепкого здоровья Вам и Вашим близким, успехов в работе и терпения!», — пожелала главе региона Виктория Лобанова.

«Дарить детям радость — большое счастье. Чтобы они вот так улыбались, смотрели фотографии, вспоминали и делились эмоциями. У Вас замечательные дети. Мира и добра Вашему дому. Всего самого доброго и с наступающим Старым Новым Годом», — обратился к Виктории Лобановой Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/72563/