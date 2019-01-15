Рабочая поездка в Усть-Куломский район

Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства школы в Усть-Куломском районе.

Глава республики посетил родину классика коми литературы Вениамина Тимофеевича Чисталёва – село Помоздино. В прошлом году здесь начато строительство средней общеобразовательной школы на 400 мест.

Напомним, в рамках реализации «апрельских поручений» Главы Республики Коми региональному Правительству необходимо обеспечить ввод в эксплуатацию к 2020 году восьми новых школ в Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Сысольском и Вуктыльском районах, а также в городе Сыктывкаре.

Стоимость проекта новой школы в Помоздино – более 520 млн рублей. Подрядные работы на объекте выполняет ООО «Белый дом». Планируемый срок завершения согласно условиям контракта – 2020 год.

«Работает около 340 человек, бригада каменщиков, три крана, сейчас поднимаем первый этаж, как только закончим со вторым, возьмёмся за кровлю. Затем монтаж сетей и отделочные работы. Будет автономная канализация. Теплотрасса и водопровод уже подведены. Материалы на объекте есть, на первый этаж хватает. Идем по графику, сдача объекта запланирована на 2020 год», — сообщил представитель подрядной организации.

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