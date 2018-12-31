Поздравление с наступающим Новым годом воспитанников детских домов

Глава Республики Коми поздравил с наступающим Новым годом воспитанников детских домов Сыктывкара и Сыктывдинского района.

В канун праздника Сергей Гапликов посетил Детский дом № 3, Межадорское учебно-опытное хозяйство Детского дома имени Александра Католикова и специальную (коррекционную) школу-интернат № 15 в селе Пажга.

В Детском доме № 3 главе региона показали праздничный концерт, подготовленный ребятами. Затем Сергея Гапликова ознакомили с условиями пребывания и развития детей, показали комнату психологической разгрузки, тренажёрный зал и комнату социальной адаптации, где недавно был сделан ремонт.

Директор учреждения Зоя Вахнина рассказала главе региона о достижениях воспитанников. Ребята победили в Международной выставке-ярмарке лучших компаний Европы в Венгрии, в конкурсе «Выставка юных предпринимателей Баренцева региона» в Норвегии. Команда Детского дома № 3 стала лауреатом XVII Международного слёта лучших студенческих компаний «Юный предприниматель Европы» в Швейцарии, лауреатом Диплома I степени VI Международного фестиваля православной песни и духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь», а также дипломантом IV Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Созвездие» в городе Саратове.

«Мы очень вас любим. Мы очень гордимся вами, вашими успехами и достижениями. Мы, конечно, понимаем, что у каждого разная судьба. Господь не даёт простых испытаний. Но если ты эти испытания проходишь с честью, то и жизнь твоя становится более яркая и насыщенная, ты добиваешься успехов. Я желаю, чтобы все ваши мечты, желания каждого из вас, реализовались. Чтобы вы стали достойными гражданами нашей страны, чтобы вложили свой труд, талант и рвение в развитие нашей страны. И чтобы вы верили. Верили не только в сказку, не только в чудо, но и в свои силы. Я желаю вам счастья, добра и любви. Пусть то, что вы загадаете, в наступающем году обязательно сбудется. С Новым годом!», — пожелал ребятам Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/72503/