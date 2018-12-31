Встреча с участником проекта «Мечтай со мной» Ильёй Наумовым

«Мечтай со мной»: воспитанник детского дома побывает во Всероссийском детском центре «Океан».

Ещё одна мечта юного жителя Коми осуществится благодаря всероссийскому волонтёрскому проекту, стартовавшему в Год добровольца в России. В проекте принимает участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона снял с «Ёлки желаний» в Кремле все бумажные шары с пожеланиями детей из Коми – их было четыре. Одно из них принадлежит воспитаннику Детского дома № 3 города Сыктывкара Илье Наумову.

Парень учится в Физико-математическом лицее, активно участвует и побеждает в предметных олимпиадах, является одним из лидеров Большого детского совета российского движения школьников Республики Коми, командиром отделения военно-патриотического клуба «Юнкер».

Мечта Ильи – побывать во Всероссийском детском центре «Океан», расположенном на берегу Японского моря в 30 километрах от Владивостока. Это один из лучших детских центров России, который богат традициями, славится насыщенной образовательной программой и хорошими условиями проживания.

По поручению Сергея Гапликова Правительство Республики Коми обратилось к директору ВДЦ «Океан» Андрею Базилевскому с предложением помочь мальчику осуществить детскую мечту. Руководство учреждения откликнулось. Сегодня, в канун Нового года, Глава Республики Коми вручил Илье сертификат на поездку в детский центр.

«Все необходимые решения уже приняты. Осталось только подобрать наиболее удобное для поездки время с учётом учебного процесса. С наступающим Новым годом и удачи!», — пожелал Сергей Гапликов.

http://rkomi.ru/news/72504/