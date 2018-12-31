Разговор по видеосвязи с участником проекта «Мечтай со мной» Мариной Лобановой

«Мечтай со мной»: Марина Лобанова из Корткероса поедет на Кремлёвскую ёлку.

В рамках всероссийской акции 5 января исполнится желание ещё одного ребёнка из Коми. Волонтёрский проект стартовал в Год добровольца в России и продолжится в следующем году. Инициативу поддержал Сергей Гапликов. Глава Республики Коми снял с «Ёлки желаний» в Кремле все бумажные шары с пожеланиями юных жителей региона. Всего их было четыре.

5 января исполнится мечта десятилетней Марины Лобановой из села Корткерос. Девочка вместе со своей мамой и младшей сестрой побывает в Москве на новогодней Ёлке в Кремле.

Удачной поездки и незабываемых ярких впечатлений пожелал Марине Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сегодня, 30 декабря, руководитель региона пообщался с девочкой и её мамой по видеосвязи.

«В новом году мы обязательно сделаем твою мечту былью. И я уверен, что, побывав в Кремле и посмотрев новогодние представления, ты получишь массу эмоций и впечатлений, сможешь загадать ещё одно самое заветное желание, которое обязательно сбудется. Когда я буду проездом в Корткеросском районе, обязательно заеду к вам, если позволите, и ты мне расскажешь, как съездила на новогоднюю ёлку в Кремле. Мы с тобой обязательно ещё пообщаемся», — обратился к Марине Сергей Гапликов.

«Спасибо Вам за осуществление мечты Марины! Желаю Вам в наступающем году крепкого здоровья и счастья!», — сказала в ответ мама девочки Виктория Лобанова.

«Я хочу, чтобы у Марины всё было замечательно. Она у Вас красавица. Уверен, у неё всё в жизни обязательно получится. С наступающим Вас Новым годом! Счастья, благополучия и, прежде всего, здоровья!», — поздравил Глава Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/72499/