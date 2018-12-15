Удачная проверка продольников / Рыбалка на налима / Отчет от 15.12.18

Друзья всем привет. Сегодня был очередной вход нп проверку продольников. Которые принесли довольно не плохих налимов. До этого было две проверки и результат не очень порадовал. из за этого и не стал делать ролик. Ну а мы со Светланой будем заниматься налимом до конца декабря, а потом займемся добычей другой рыбы. Так что скоро вы все увидите сами. Прошу прощения что съемка ведется с головы. по другому никак очень опасный лед. На днях все наладится с погодой и буду снимать по другому. Ну а вам друзья приятногМоя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

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Всем приятного просмотра.

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