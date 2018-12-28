Новогодний приём для ветеранов отраслей Республики Коми

Сергей Гапликов поздравил ветеранов труда и заслуженных представителей отраслей экономики и социальной сферы, общественно-политической деятельности.

На торжественном приёме, ставшим доброй предновогодней традицией, Глава Республики Коми поблагодарил почётных гостей за десятилетия верного служения республике, профессии, долгу и Родине.

«Вы являетесь гордостью нашего края и примером для подрастающего поколения. Спасибо, что и сегодня остаётесь активными и вовлечёнными во все общественные процессы. Мы ценим ваш вклад и особый жизненный опыт. Я рассчитываю на вашу помощь и поддержку в решении важных стратегических задач, которые ставит перед нами Президент России Владимир Путин. Указ № 204 – сегодня один из основополагающих. Для его реализации необходимо консолидировать все наши усилия и ресурсы. Поэтому я очень надеюсь и на ваше участие как общественников, как профессионалов, на ваши мудрые советы. Дорогие друзья, с наступающим 2019 годом!», — обратился к ветеранам Глава Республики Коми.

http://rkomi.ru/news/72449/