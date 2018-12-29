Поздравление с наступающим Новым годом детей в Республиканской детской клинической больнице

Юные пациентам Республиканской детской клинической больницы подарили новогоднее настроение.

Детям показали праздничную театральную постановку с участием сказочных героев. С наступающим Новым Годом и Рождеством малышей также поздравил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

«Наступил особенный, волшебный праздник. Я хочу, чтобы вас ни капельки не расстраивало то, что вы вынуждены встречать Новый год в больнице. Вы обязательно поправитесь, выпишитесь и, конечно, добьетесь всего чего хотите. Я желаю вам, вашим родителям, бабушкам, дедушкам и всему медицинскому персоналу, который за вами ухаживает крепкого здоровья, счастья и доброго нового года», — обратился к ребятам Сергей Гапликов.

Сегодня на лечении в Республиканской детской больнице находятся более 100 человек. Сергей Гапликов встретился с персоналом больницы и навестил детей, находящихся на лечении в онкогематологическом и ортопедическом отделениях.

Также сегодня сбылась мечта одного из пациентов больницы – воспитанника Кочпонского психоневрологического интерната Вячеслава Бервальда. Ему подарили планшет.

http://rkomi.ru/news/72490/